Fotosocial/ Da Chicago all'Aquila con gli scatti dei miti del rock di Paolo Di Pietro

L'AQUILA «Sono un fotografo di musica, soprattutto quella rock». E qui inizia a prendere forma il personaggio che parcamente rivela i suoi tesori speciali che fanno parte del suo personale archivio fotografico, custodito gelosamente.

Paolo Di Pietro ha iniziato a scattare fotografie quando aveva diciassette anni, «volevo imprimere un ricordo che potesse rimanere nel tempo, per le future generazioni, per i miei figli» - spiega il fotografo che è anche membro dell'Associazione italiana fotografi Jazz e della Midj -Musicisti italiani di Jazz.

La fotografia musicale è sicuramente un tipo di fotografia forse tra i più affascinanti che esistano, in cui è davvero difficile farsi strada. Il più delle volte viene visto come un hobby, ma il suo è un ruolo sostanziale in quella che viene definita industria musicale che include un immenso valore artistico-culturale.

Di Pietro vive da molti anni all'Aquila ma è nativo di Chicago o meglio, come lui stesso tiene a precisare, «sono stato deportato all'Aquila dai miei genitori».

Si intuisce fin da subito, mentre sorseggiando una tazzina di caffè, di un sabato pomeriggio, che quelle mani, quello sguardo, hanno immortalato dei miti della musica. E quando mestamente inizia a elencare alcuni nomi, di colpo la mente sale sul palco insieme a: Bruce Springsteen, ai Rolling Stones, Prince, Robert Plant, Neil Young, Ben Harper, Patti Smith, AC/DC, Lenny Kravitz, Ben Harper, Bonovox, Vicente Amigo, Ted Neeley, Rickie Lee Jones, Macy Gray, con i ritmi e le sonorità che solo chi possiede un'anima rock riesce a percepire e Paolo quelle intense emozioni le ha vissute realmente, immortalando alcune tra le più emergenti.

Tra i famosi musicisti italiani, fotografati da Di Pietro spiccano: Franco Battiato, Antonello Venditti, Vasco Rossi, i Pooh, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Vinicio Capossela, Jovanotti, Paolo Fresu, Damiano dei Maneskin.

L'universo fotografico e quello musicale, si sa, sono particolarmente legati tra loro e la fotografia da sempre svolge un ruolo essenziale nella musica.

«Attualmente la fotografia è morta!- afferma seccamente Di Pietro- anche a causa dei social network e dell'utilizzo degli smartphone, che con le innovazioni tecnologiche e le sofisticate fotocamere permettono anche ai meno esperti di scattare ottime fotografie e chiunque può creare e divulgare facilmente immagini. Quindi viene meno il ruolo del fotografo che documenti un concerto, e spesso importanti riviste si affidano ai social media, ripercuotendosi inevitabilmente nella fotografia musicale».

Realizzare una mostra fotografica? Difficile ma non impossibile, basterebbe trovare uno sponsor che possa permettere a tutti gli aquilani di godere dei numerosi e sicuramente magnifici scatti realizzati da Paolo; nell'attesa è possibile ammirare una gigantografia dedicata a Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, realizzata da Di Pietro, esposta in un negozio di musica indipendente situato verso la fine del Corso stretto.

Sabrina Giangrande