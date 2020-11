Cure prima dei tamponi: così un'intera famiglia è uscita dall'incubo Covid

L'AQUILA - Tempestività. Lo ripetono come un mantra Gianluca, Stefania e Alessio. Una famiglia intera uscita dall'incubo del Covid-19 solo due giorni fa, dopo quasi un mese. Bene, fortunatamente, ma non senza una ferita che sarà impossibile rimarginare com'è la morte di un familiare.

Questa è la storia di chi si è salvato grazie a un medico illuminato, il primario di Malattie Infettive, Alessandro Grimaldi, che ha anticipato i tempi delle cure, persino rispetto ai tamponi che hanno certificato le positività, sorprendendo la malattia ancora agli albori, quando i danni sono limitati. Una vicenda emblematica delle difficoltà e della necessità di bruciare quanto più possibile le tappe: dei test, delle diagnosi, delle cure. Un sistema che, invece, funziona a stento e che rischia di lasciare indietro tantissimi.



IL PARTY

Tutto nasce ai primi di ottobre. Un venerdì in cui Alessio, 27 anni, fisico statuario e cura maniacale della salute, personal trainer di professione, va a una festa di compleanno. «Il martedì successivo - racconta Alessio - mi sono svegliato non benissimo, con sintomi para-influenzali. Dopo cena mi è salita la febbre. Non ho pensato al Covid finché dopo un paio di giorni mi ha chiamato un amico, presente a quella festa, dicendomi di essere positivo».

A quel punto è iniziato il calvario. «Stavo sempre peggio - dice Alessio -, la febbre non andava via. Erano passati già quattro o cinque giorni. Avevo tosse, un po' di mal di gola e debolezza. Poco dopo sono andati via anche gusto e olfatto. Abbiamo chiamato il medico di famiglia per poter fare un tampone, ma viste le difficoltà per prenotarlo siamo andati al Pronto soccorso. Quel giorno la febbre non era particolarmente alta e mi è stato detto che c'erano persone che avevano più bisogno di me. Così ho rinunciato».

Le condizioni del giovane non sono migliorate. «Ho iniziato a sospettare una polmonite o un'infezione - dice Alessio - A quel punto mio padre si è rivolto ad Alessandro Grimaldi che ha deciso di sottopormi a tampone, che poi è risultato positivo. Nel frattempo, però, si sono ammalati anche i miei genitori e mio nonno. Stessi sintomi, per mamma solo un po' più blandi».

In questa storia c'è anche una tragica circostanza sfortunata. Nei primi giorni di malessere Alessio ha incontrato casualmente la zia, 69enne, romana, solo di passaggio in città. Risulterà positiva anche lei e, purtroppo, perderà la vita.



ZERO TEST

In casa Onofri sono tutti malati, ma senza alcuna certificazione. «A quel punto Grimaldi - racconta Alessio - ci ha detto di iniziare la terapia a base di antibiotico, cortisone ed eparina. Mio padre ha iniziato ad avvertire difficoltà respiratorie. Così il dottore lo ha invitato a fare i tamponi, insieme a mio nonno: anche loro positivi».

Una volta acclarato il contagio, Alessio si è anche premunito di fare un file pdf con tutti i contatti più stretti più recenti. Compreso quello della mamma, Stefania, che però non è stata mai contattata per un tampone finché, grazie all'aiuto di un altro medico conoscente, in casa è arrivata un'Usca, dopo diversi giorni. Ma anche in questo caso altri ritardi per i referti, con i campioni che viaggiano per l'Abruzzo.

«E' stato un periodo bruttissimo racconta papà Gianluca, ambulante -. Per il lutto e perché abbiamo anche affrontato le difficoltà lavorative, con 27 giorni di chiusura. In alcuni frangenti ci siamo sentiti abbandonati. Se non fosse stato per il dottor Grimaldi non l'avremmo scampata così. Questo virus si può anche sconfiggere a casa, a patto di cominciare la terapia precocemente. Noi lo abbiamo fatto 3-4 giorni prima del tampone. Solo così si può combattere evitando di sovraccaricare gli ospedali».

Le cose ora vanno meglio. E' rimasta solo un po' di debolezza. Anche nonno Lelio ce l'ha fatta. Ma la lezione è chiara: «La tempestività è fondamentale - dice Stefania -. Se bisogna giocare molto con il tempo, ci vorrebbero figure addestrate in tutti i passaggi. Noi siamo stati molto fortunati, ma non può funzionare così. Tutti devono avere diritto alla salute. Il rischio è non fare in tempo, arrivare tardi. C'è stata un'estate per informare e formare. Non è ammissibile non farsi trovare pronti».

Ultimo aggiornamento: 11:23

