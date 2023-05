Cuoco in carrozzina dopo i colpi di pistola: oggi torna sul ring

«Finalmente torno a combattere e ritrovo l'atmosfera sul ring. Non sarà più come prima, questo lo so, ma per me è comunque una bella sensazione. Stare in carrozzina comporterà solo un diverso modo di misurarmi con l'avversario». Parole di grande maturità che non ti aspetti da un 23enne con la faccia da ragazzino. Un anno fa il dominicano Yelfry Rosado Guzman, cuoco di professione, lottava per la vita su un letto d'ospedale a Pescara con quattro proiettili in corpo, sparati contro di lui a piazza Salotto da un cliente che gli contestava la salatura degli arrosticini, azione per la quale è ora a processo. Sopravvivere a quelle ferite è stato un mezzo miracolo per il pugile cuoco. Il suo pieno recupero richiede ora un suo impegno quotidiano fatto di faticose sedute fisioterapiche per la riabilitazione. Yelfry è costretto su una sedia a rotelle ma mostra un'ammirevole forza d'animo: del resto ci vuole molto di più per abbattere nel fisico e nell'animo uno come lui, cresciuto sul ring e con titoli regionali conquistati con tecnica, grinta e carattere.

La fede e l'amore della famiglia sono per lui un altro solido sostegno: «Il pieno recupero? Sono sicuro che ce la farò grazie a Dio» ripete il giovane dominicano a chiunque lo avvicini per una parola di conforto o per un incoraggiamento. Oggi sul ring lo attende l'esperto Simone Dessi per un combattimento alla pari: anche Simone, sardo di origine ma residente a Tortona, è sulla carrozzina ed è pronto alla sfida con lo stesso entusiasmo e la stessa forza del suo rivale.

L'occasione arriva dall'edizione numero 31 del Fight Clubbing World Championship, annunciato come «il più grande evento di sport da combattimento in Italia» questa sera dalle ore 20 al palasport Giovanni Paolo II in diretta mondovisione su Dazn. Dieci i combattimenti in programma e quello tra Yelfry e Simone sarà il primo in Italia di boxe autonoma in carrozzina.

La manifestazione è stata presentata ieri in aula consiliare a Palazzo di città. Palpabile la tensione ma anche l'entusiasmo degli atleti partecipanti. In prima fila campioni quali Chris Wunn, Maximo Suarez, Enrico Pellegrino, Daniel Manole, Bogdan Stoica, Andrei Stoica, Nando calzetta, Sudsakor Sor Klinmee, tutti coccolati dall'organizzatore e fondatore dell'evento, Andrea Sagi. Il sindaco Carlo Masci, con gli assessori Adelchi Sulpizio e Patrizia Martelli e il dirigente Marco Molisani, ha portato un saluto e un incoraggiamento agli atleti, ricordando l'abbinamento con il progetto sociale Universo Donna cui partecipa anche il centro antiviolenza Ananke. «Pescara è sempre aperta ad eventi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne - ha commentato il sindaco Masci -. In più abbiamo quest'anno l'esempio che a tutti noi offre Yelfry Rosado Guzman, divenuto un emblema di coraggio e di amore per la vita».