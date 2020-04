© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’immagine che apre il cuore alla speranza, immortalata in una foto che arriva dal reparto Ostetricia del Renzetti. La foto di Andrea Colacioppo ritrae quattro culle con i neonati che guardano verso un disegno dove campeggiano l’arcobaleno e la scritta Andra’ tutto bene. E sulla sfondo verde, due nurse pronte a prendersi cura dei piccoli. «Fermarsi un attimo al punto nascite del Renzetti dove, nelle ultime settimane, la cicogna è arrivata una ventina di volte – racconta chi ha scattato la foto - fa bene al cuore e all’anima. Nel nostro ospedale non sono mancati momenti di tristezza e di dolore per Covid-19, vedere l’immagine dell’arcobaleno che spunta sulle culle dei neonati ci fa pensare alla nascita di un nuovo futuro». Per il reparto di ostetricia e ginecologia, di cui è primario Antonio Di Francesco, è stato anche individuato, in raccordo con le altre strutture, un percorso dedicato per eventuali partorienti con possibile infezione da Covid che, in imminenza di parto, non possono essere trasferite in altro ospedale.