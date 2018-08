Terremoto, crollo della Casa dello studente: condannate Regione e Adsu

Il Tribunale civile dell’Aquila ha sancito la condanna civile per il crollo della Casa dello studente a causa del terremoto. A pagare devono essere la Regione Abruzzo, proprietaria dell’immobile e l’Azienda per il diritto allo studio (Adsu) che gestiva la struttura in comodato d’uso. Il risarcimento è di un milione e 200 mila euro ai familiari di Hamade Hussein detto “Michelone”, uno degli 8 ragazzi che hanno perso la vita la notte del 6 aprile 2009. Una sentenza che può essere da “apripista” nel contenzioso di analoga natura. I familiari di “Michelone” e delle altre vittime della Casa dello Studente, sono stati assistiti durante il processo dall’avvocato Wania Della Vigna.

