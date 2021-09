I disegni dei bambini afghani al campo profughi di Avezzano

Giovedì 2 Settembre 2021, 08:14

La Croce Rossa di Sulmona ha postata le foto del campo profughi di Avezzano che sta per chiudere dopo aver accolto quasi duemila afghani in fuga. Pullicando anche la testimonianza di una donna scappata da Kabul cin i figli. «Sono dovuta fuggire in fretta lasciando indietro tutta la mia vita. Ho viaggiato per giorni senza dormire, cercando solo di proteggere i miei figli. Appena arrivata in Italia, le prime persone che ho visto sono stati i volontari della CroceRossa e ho subito pensato “Sono salva”. Li ringrazierò per sempre». Il racconto di H., una delle donne afgane che in queste ore si trova nel nostro centro di accoglienza ad Avezzano.

Nel post anche i disegni dei bambini - tantissimi - accolti del campo di Avezzano. Il disegno di due grandi occhi che piangono racconta tutta la sofferenza del popolo afghano.