Crisi allergica in montagna: escursionista soccorso con l'eliambulanza

Un 28enne di Pescara è stato soccorso dall'elicottero del 118 dopo essere stato colpito da una crisi allergica acuta mentre era impegnato con degli amici in un'escursione in montagna, nella zona della riserva di Lama Bianca, nel territorio comunale di Sant'Eufemia a Majella. Dopo che i compagni di escursione hanno lanciato l'allarme, sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata, insieme all'elicottero decollato dall'Aquila. Il giovane è stato trasportato nell'ospedale del capoluogo abruzzese. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sono gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA