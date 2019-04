Credevano che fosse sparita, la trovano mentre commette un furto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata rintracciata a Pescara la 40enne di Sulmona evasa una ventina di giorni fa da una struttura sanitaria psichiatrica di Ascoli Piceno, dove era sottoposta ai domiciliari per una lunga serie di reati che vanno dai furti in abitazione e negli esercizi commerciali alle evasioni. Nei suoi confronti, pertanto, il tribunale di Sulmona aveva disposto la custodia cautelare in carcere. La donna è stata fermata in centro dai poliziotti della squadra volante, diretti da Paolo Robustelli. Nonostante abbia provato a fornire false generalità, è stata subito riconosciuta, fra l’altro anche come la responsabile di un furto, avvenuto sabato 30 marzo, all’interno di un negozio di corso Vittorio Emanuele. Ad incastrarla, le immagini delle telecamere della stessa attività la quale l’hanno ripresa mentre rubava il portafogli di una commessa per poi darsi alla fuga. A seguito di questo ennesimo furto e della misura cautelare, che ne afferma la pericolosità, è stata rinchiusa nel carcere di Chieti. Subito dopo l’evasione dalla struttura psichiatrica marchigiana, le sue ricerche erano state diramate su tutto il territorio nazionale.