Il Covid rialza la testa in Abruzzo, dove ieri si sono registrati 178 nuovi positivi, di età compresa tra 2 e 94 anni, a fronte di 2.793 tamponi molecolari e 10.728 test antigenici. L’attenzione è massima in provincia di Teramo, maglia nera d’Abruzzo e sesta in Italia con una incidenza di 117,3 casi ogni centomila abitanti. Il dato cresce anche in provincia dell’Aquila, dove l’incidenza è pari a 67,4 e in provincia di Pescara con 34 positivi ogni centomila abitanti, mentre scende a 26,6 in provincia di Chieti. A livello regionale l'incidenza sale a 58,4, registrando una variazione settimanale del +17,9%.

Gli esperti del Comitato tecnico scientifico parlano di numeri ancora sotto controllo per l’efficacia della campagna vaccinale: restano infatti sotto la soglia di allarme i tassi di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive abruzzesi (3,9%) e in area medica (5,1%). Sul rapporto tra rischio infezione e vaccino, nei giorni scorsi, è stata pubblicata un'analisi dell’Istituto superiore di Sanità, effettuata calcolando l’incidenza dei nuovi positivi su centomila abitanti. Stando a quanto affermato dagli esperti: chi non è vaccinato «rischia di contagiarsi sei volte in più dei vaccinati se ha meno di 39 anni e all’incirca quattro volte in più dai 40 in anni in su». Alla luce dell’analisi e osservando la risalita dei contagi, ci si muove su doppio binario, cercando di arrivare al popolo degli indecisi sul vaccino e accelerando sulla terza dose.

Al 7 novembre, in Abruzzo sono 40.820 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari al 31,4% della platea potenziale, un dato inferiore alla media nazionale che ha raggiunto il 35,8%. Nelle ultime 24 ore sono 14 gli abruzzesi guariti, mentre sono 99 i nuovi positivi registrati nel Teramano. Seguono l’Aquilano (+52), il Pescarese (+18) e il Chietino (+7, sei nella sola città di Vasto) e per due casi sono in corso verifiche sulla provenienza. Non si registrano nuove vittime e il bilancio dei pazienti deceduti dall'inizio dell'emergenza resta fermo a 2.565. Sono 2.400 gli attualmente positivi (+164), 2.325 i cittadini (+166) in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Scendono a 68 i ricoverati in area medica (-2), resta invariato il numero di ricoverati in terapia intensiva (7).