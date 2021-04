24 Aprile 2021

di Patrizio Iavarone

(Lettura 2 minuti)







E’ morto ieri pomeriggio all’ospedale Annunziata di Sulmona a distanza di poco più di dieci giorni dal cognato con il quale aveva condiviso l’impresa della paninoteca Maryanne, dove sono cresciute intere generazioni, e, purtroppo, anche il contagio. Franco Conti aveva 66 anni, imprenditore in pensione, molto conosciuto a Sulmona, città per la quale aveva sempre speso il suo impegno. Era stato ricoverato lo scorso 27 marzo dopo che il Covid-19 lo aveva colpito e aveva travolto la sua famiglia, contagiando quasi tutti i suoi membri. Tant’è che i funerali del cognato, Lucio Ricci, 63 anni deceduto lo scorso 12 aprile, si erano tenuti solo l’altro ieri per permettere la negativizzazione della moglie (ovvero della sorella di Conti).

Covid Abruzzo, Alberto muore a 41 anni. Esposto in procura: «Stava bene, mandava messaggi fino a due ore prima»

A distanza di quarantotto ore, così, la famiglia tornerà in chiesa (oggi ore 15 nella cattedrale di San Panfilo) per celebrare l’ennesimo funerale dovuto al virus: ottantacinque vittime, in Centro Abruzzo, settanta in Valle Peligna, dall’inizio della pandemia. Le condizioni di salute di Franco Conti si erano rivelate da subito molto gravi: l’uomo, che aveva una patologia diabetica, era stato duramente colpito dall’infezione da Covid e la polmonite che lo aveva costretto al ricovero non gli ha dato purtroppo via di scampo. Lo piangono in molti in città: persona allegra e socievole, sempre pronto ad animare una cena e una festa con la sua passione per il canto.

Covid a Genova, muore bimba fragile di 10 anni. L'ospedale: «Vicini alla famiglia»