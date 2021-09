Domenica 19 Settembre 2021, 08:51

«La variante Delta ha colpito i dipendenti di un'azienda agricola del Fucino e circa venti lavoratori marocchini sono stati contagiati. E' per questo che ho deciso di chiudere la moschea di Trasacco»: così ha precisato il sindaco del centro fucense, Cesidio Lobene, che ieri ha ordinato la chiusura della struttura per la seconda volta a distanza di alcuni mesi.

«La motivazione trova fondamento nell'aumento di contagi da Covid in paese, passati da meno di dieci a più di venti nel giro di pochi giorni. Quanto basta affinché il primo cittadino disponga l'adozione di tutte le misure necessarie per scongiurare un ulteriore crescita delle positività tra i residenti. Non possiamo ignorare il problema ma sarebbe sbagliato affrontarlo con superficialità e distrazione-spiega il sindaco- al momento non c'è alcuna emergenza e stiamo monitorando, di concerto con la Asl e i sanitari del territorio, le condizioni di salute di ciascuno dei contagiati. La chiusura della moschea per i prossimi quindici giorni è esclusivamente ai fini della tutela della salute pubblica» precisa Lobene. Tutti gli operai agricoli contagiati erano stati regolarmente sottoposti a vaccini nei mesi scorsi e per questo non manifestano forme preoccupanti ma solo un po' di febbre.

Comunque la variante Delta non sembra risparmiare le persone vaccinate come comunicato, ieri mattina, dal sindaco di Cappadocia, Lorenzo Lorenzin, che è stato contagiato dal figlio. E' per questo che l'amministrazione comunale di Avezzano ha attivato una nuova campagna di controlli nella popolazione studentesca, a partire dai licei Artistico V. Bellisario e Classico A.Torlonia. La nuova campagna di controllo con tampone antigenico rapido messa in cantiere dall'amministrazione Di Pangrazio, che nei mesi più caldi della pandemia ha effettuato oltre 15 mila test, individuando 100 positivi, è in agenda lunedì (dalle 8.30 alle 11.30) al liceo Artistico V. Bellisario e martedì (dalle 8.30 alle 11.30) al liceo Classico A. Torlonia.