Discoteche e ristoranti, proprietari non in regola con i green pass: tre denunce

Discoteche e ristoranti dell'area metropolitana Pescara-Chieti sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri del Nas. E' stata una maxioperazione di controllo quella effettuata nei locali che, nel corso del fine settimana hanno effettuato quello che, in termini burocratici, si chiama intrattenimento danzante: quindi non solamente discoteche e balere, ma anche, discopub e ristoranti con live music.

Le verifiche hanno riguardato il possesso del green pass “base” da parte dei lavoratori e di quello “rafforzato” da parte dei clienti, oltre al rispetto delle altre misure utili a mitigare i rischi di diffusione del contagio: osservanza dei limiti di capienza, utilizzo delle mascherine facciali, presenza di gel idroalcolico per le mani, igienizzazione degli ambienti.

Quasi trecento gli utenti controllati, tutti risultati in possesso della certificazione verde. In regola non erano invece i proprietari di tre attività, due discoteche e un ristorante: tutti sono stati sanzionati amministrativamente per le inadeguatezze e carenze nei protocolli anticovid.