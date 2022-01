Danelli offre al Comune mille metri quadri del Palafiere per un nuovo hub vaccinale a Pescara

Mille metri quadri al primo piano del Palafiere per ospitare un nuovo hub vaccinale a Pescara. E' lo spazio che l'imprenditore Franco Danelli ha messo a disposizione del Comune di Pescara alla disperata ricerca di spazi per potenziare le vaccinazioni anti Covid-19. Le strutture installate nell'ex stazione di Portanuova a Pescara e all'Outlet del Città Sant'Angelo Village registrano da giorni code lunge con attese estenuanti e le proteste fioccano, come pure le critiche in ambito politico amministrativo alla Asl e alla giunta di centrodestra, da qui l'urgenza di reperire un altro spazio. Il Palafiere è già stato utilizzato nella prima fase delle vaccinazioni e si è dimostrato un centro dotato di tutti i requisiti necessari. La volta scorsa quello spazio venne concesso gratuitamente, oggi il titolare Franco Danelli, ex presidente di Confcommercio Pescara, chiede un congruo compenso e in tal senso ha già formulato all'amministrazione comunale un preventivo di massima. I mille metri sarebbero sul lato della struttura che si affaccia sul versante di San Giovanni Teatino e confinano con gli spazi affittati a un asilo privato. L'accordo tra Danfer e Comune pare vicino, anche secondo fonti di Palazzo di città.