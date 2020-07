Oltre alla commessa di Megalò contagiata fuori il centro commerciale confermato dalla direzione della struttura («ma siamo regolarmente aperti dopo la sanificazione e aver tracciato la catena di contagio»), sono stati riscontrati altri due casi di Covid-19 a Chieti.

Ieri è arrivata la conferma della positività di un neonato nigeriano di 2 mesi e mezzo e della madre: sono ricoverati al policlinico e le loro condizioni non sono gravi. Per il padre, invece, si attende per oggi il risultato del tampone.

«Stiamo lavorando con la polizia locale e l'azienda sanitaria», ha spiegato il sindaco Umberto Di Primio, «per circoscrivere il numero delle persone che sono state in contatto con loro: naturalmente adotteremo tutte le procedure previste dal protocollo». Questa mattina è in programma una nuova riunione in Comune. Intanto è peggiorato il quadro clinico del commerciante del centro storico di 53 anni affetto da coronavirus: dal reparto di Malattie infettive di Chieti è scattato il trasferimento a Pescara in terapia intensiva». In totale i positivi nel capoluogo teatino sono 6, ma ci sono una trentina di persone in isolamento domiciliare.



