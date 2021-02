Covid, morto fratel Gabriele Dionisi. L'ultima telefonata a padre Salomon: «Mi stanno intubando»

Tre morti per Covid nella giornata di ieri e 9 positivi in provincia di Teramo. A perdere la vita nel reparto di terapia intensiva anche fratel Gabriele Dionisi, 65 anni, della parrocchia di San Berardo. La chiesa lo scorso 24 gennaio era stata chiusa per essere sanificata dopo che il parroco, padre Solomon, era risultato positivo. «Fratel Gabriele Dionisi è venuto a mancare, ieri sera», l’annuncio su facebook della parrocchia. «Ci ha lasciato alle 21.30 ieri (domenica sera), - si legge - la salma sigillata sarà pronta domani mattina (ieri ndr), all’obitorio di Teramo».

«E’ incredibile quello che è successo», dice padre Solomon Ustie. Poi racconta che non è chiaro da quanto avesse contratto il virus: lo ha scoperto con un test rapido il 23 gennaio. Allora decide di chiamare il vescovo Lorenzo Leuzzi, che fece fare il tampone a tutta la comunità. Lunedì 26 sono stati eseguiti ì i test molecolari e il giorno seguente arrivano i risultati: tutti positivi tranne uno. «Lunedì sera, – continua il parroco – Gabriele era voluto andare a letto presto perché aveva un leggero raffreddore. Il giorno seguente si era svegliato con un po’ di febbre. I sanitari dopo averlo visitato gli consigliarono di andare in ospedale a fare la Tac torace. Nella notte però Gabriele si è aggravato». Il giorno seguente, continua nel suo racconto padre Solomon ha chiamato i medici che disposero il ricovero in ospedale per la tac e altre visite. «Dopo 4 ore, i sanitari lo riportarono in parrocchia, - afferma meravigliato il parroco – venerdì mattina Gabriele si è svegliato con la febbre altissima, a 39. Domenica alle 17 le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è stato trasferito in rianimazione. Ma prima che venisse intubato mi ha telefonato per avvisarmi di quello che stava accadendo. Alle 21,42 mi chiama un suo fratello e mi dice che è morto», conclude padre Salomon.

Fratel Gabriele Dionisi era originario di Montegranaro, in provincia di Fermo, diventa oblato il 12 settembre del 1986. Dopo aver girato l’Italia si trasferisce da San Vittorino (Roma) a Teramo il 24 giugno del 2019. Quarto di otto figli, lascia nove nipoti a lui molto cari. I funerli si terranno nella parrocchia di San Berardo alle 9 di mattina e il rito sarà celebrato dal vescovo di Teramo. Dopo la messa la salma partirà per San Vittorino e verrà accolta con un’altra messa nel santuario.

