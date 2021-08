Covid, Fiorella stroncata dal virus a 46 anni: non era vaccinata

Giovedì 26 Agosto 2021, 07:54

E' morta nel Pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, dove era arrivata in gravissime condizioni per una grave insufficienza respiratoria: Fiorella R.C., 46 anni, conosciuta come Rosella, di Civitella Casanova, è risultata Covid positiva e non si era mai vaccinata. Ieri mattina ha chiesto l'intervento dei soccorsi: dal presidio ospedaliero di Penne è partita l'ambulanza medicalizzata del 118 che, viste le difficilissime condizioni, ha deciso per l'immediato trasporto a Pescara. Nonostante le cure dei sanitari la donna non ce l'ha fatta ed è morta poco dopo l'arrivo in ospedale.