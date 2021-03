Coronavirus nel convento, addio a suor Alessandra. Oggi il funerale in streaming

Morta a causa del Covid-19 suor Alessandra Laura Caporusso, orginaria di Siracusa ma da anni in Abruzzo, volto noto e amato del convento delle Figlie di San Giuseppe di Chieti. Per tutta era la «suora buona». E' morta ieri, aveva 86 anni. Dopo aver scoperto di essere positiva al coronavirus, è stata ricoverata ed è deceduta all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

APPROFONDIMENTI CHIETI Covid, morto l'imprenditore Carmine La Torre. «Abbiamo... ABRUZZO Teramo, ricoverato per un infarto, Giuseppe muore di Covid in ospedale

Davanti alla porta della chiesa di Ognissanti è stato affisso un cartello con la scritta: «Non c'è la santa messa, la chiesa rimane chiusa per alcuni giorni».

Sarebbero stata contagiate anche altre religiose della congregazione di via Ravizza: quattro risultano già guarite, due sono in attesa del risultato del tampone. Il funerale di suor Alessandra è oggi lunedì 22 marzo, alle 15, nella chiesa di San Domenico al Corso: la messa sarà tramessa in diretta streaming sulla pagina facebook dell'agenzia funebre Aeterna.

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA