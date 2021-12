Covid, Maria Franca D’Agostino: «Ora lotto in ospedale»

«Ebbene, da oggi faccio parte di quel + 1 ricoverato a Pescara» scrive Maria Franca D’Agostino sul suo profilo Facebook. La presidente della Commissione pari opportunità della Regione Abruzzo, ricoverata nel reparto Covid-19 dell’ospedale, lotta contro il coronavirus da alcuni giorni. Dopo aver scoperto la propria positività lei, che nella vita è avvocato, ha iniziato a curarsi in casa continuando a lavorare da remoto anche per l’organismo di consultazione di cui ha la responsabilità: «Ho condotto una commissione in piena fase Covid - si legge nel post -, ne ero pienamente consapevole». D’Agostino ringrazia per il sostegno la vice presidente Rosa Pestilli. Dopo una breve degenza casalinga, il trasferimento in ospedale si è reso necessario a causa di alcune complicazioni.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO «A scuola non rispettano le norme anti Covid»:... PESCARA Penne, preside contagiata, Angela Pizzi: «Avevo fatto la...

L’avvocatessa D’Agostino ha voluto condividere questo delicato momento con i suoi follower attraverso il post ed una foto scattata nel letto del Santo Spirito. «E nonostante mi ritenga una persona forte - scrive lei - o come dice mia sorella una tigre, una pantera, un momento di sconforto l’ho avuto, non per la paura di morire ma per la paura di perdere ciò che ho trovato: amore, amicizia, rispetto, stima e tante persone vere». Il messaggio ha dato il la all’invio di centinaia di auguri di pronta guarigione e tante testimonianze di affetto. «Lottatrice», «guerriera», «roccia», «forza della natura» sono alcuni degli appellativi con cui gli amici definiscono Maria Franca D’Agostino alla quale inviano abbracci, baci e promesse di scambiarsi di persona gli auguri natalizi. In passato la presidente non ha mai nascosto, con amici e conoscenti, la sua contrarietà al vaccino anti Covid. Le condizioni della paziente stanno gradualmente migliorando.