1 Giugno 2021

di Teodora Poeta

(Lettura 2 minuti)







Si è concesso un meritato giorno di riposo e, dismessa la divisa da generale con la quale tutti sono ormai abituati a vederlo in giro, domenica scorsa, il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ha trascorso qualche ora di relax a Silvi insieme alla moglie. Ad accompagnarli nella cittadina dove il generale ha trascorso la gran parte delle sue vacanze estive c’erano anche il cugino e un nipote.

Nessuno lo ha riconosciuto proprio perché a Silvi è arrivato in abiti civili per godersi la domenica con i suoi familiari e pranzare di fronte al mare nello stabilimento che frequenta da ormai da 47 anni, da quando, cioè, suo padre ha acquistato casa proprio a Silvi. L’Abruzzo, infatti, e la costa teramana sono particolarmente cari a Figliuolo.

A far trapelare la notizia della sua domenica in famiglia al mare è stata una fotografia con il titolare dello Stabilimento Forza 7, Enrico Di Francesco, iniziata a circolare sui social, ma non per sua volontà. «Ho fatto vedere la foto a mio nipote – racconta Enrico – e lui, senza volerlo, deve averla pubblicata, dopodiché mi hanno iniziato a chiamare i clienti». Il prezzo che si paga anche solo semplicemente nell’essere amici di una “notorietà”.

«Noi ci diamo del tu, per me è la persona di prima», dice il titolare di uno degli stabilimenti storici di Silvi, aperto da suo nonno ed ereditato dal padre, che quest’anno festeggia i 50 anni da quella data, e chissà che non ci sia proprio il generale Figliuolo in vacanza il giorno in cui riceveranno la targa dal Comune. Nei ricordi di Di Francesco ci sono i racconti che il padre di Figliuolo, «che solo lo scorso anno è non è venuto in villeggiatura per paura del Covid ma quest’anno speriamo torni», dice, gli ha sempre fatto di questo figlio di cui è orgogliosissimo.