Ospedale Covid Free a Chieti, Schael: «E adesso evitiamo nuovi mini focolai»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla vigilia del tanto atteso, che sancisce il passaggio pieno alladell’emergenzacon le probabili ulteriori riaperture,si fa il punto alla luce dei dati raccolti dal Dipartimento Prevenzione della Asl. I numeri fotografano il fenomeno e parlano in tutto di 800 casi di positività accertata a carico di persone residenti nei Comuni della provincia, 536 dei quali a oggi sono i guariti: tra quanti permangono malati, 82 sono ricoverati in ospedale,(che dall’11 aprile in tutto ne ha accolti 92) e nel solo reparto diIl, infatti, è tornato finalmentee dedicato alle attività specialistiche e ordinarie. Sono inoltre 82 i pazienti seguiti a domicilio, tra cui il consistente gruppo di contagiati scopertinelle ultime settimane. Purtroppo lapiange 100 deceduti per, un numero sicuramente rilevante.Ma sono ben più ampi i volumi dell’attività portata avanti in questi mesi daldiretto da, che, dopo aver ricostruito la catena epidemiologica generata dai casi positivi accertati, ha posto in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva 2.115 persone. Finora sono stati eseguiti 16.538 tamponi.La, dunque, ha messo a dura provampegnata sia sul fronte ospedaliero sia territoriale. Su quest’ultimo si sposta ora l’attenzione, perché nella fase 2 diventa importante identificare tempestivamente i mini focolai che potranno accendersi: «A fronte di un rischio di contagio ridotto diventa fondamentale scovare nuovi casi di positività e isolarli - sottolinea il-. Seguiamo la logica delle “tre T”, testare, tracciare, trattare, con attività di sorveglianza riferita in special modo ai luoghi di vita comunitaria, qualidove anziani e personale sono sottoposti in questi giorni a tampone, istituzioni pubbliche e con un progetto riferito alle zone industriali».