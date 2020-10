Fratelli d'Italia dona strumenti anti Covid a Tocco da Casauria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerimonia di consegna, ieri alla struttura sanitaria di Tocco da Casauria (Pescara), delle strumentazioni anti Covid donate dal circolo locale di Fatelli d'Italia, unitamente al capogruppo in consiglio regionale, Guerino Testa, e al coordinatore del partito, Stefano Cardelli.Si tratta di un rilevatore automatico della temperatura con riconoscimento facciale (face-temp) e di tre termometri ad infrarossi per la misurazione a distanza , rispettivamente per il settore dei laboratori, per il reparto del Sert e per la Rsa. “L’idea – spiega Dante Carlos Salce, presidente del circolo Fdi di Tocco da Casauria - è nata dall’esigenza di garantire la massima sicurezza per le attività sanitarie e scongiurare un’altra sospensione dei servizi nella malaugurata ipotesi di peggioramento dell’emergenza sanitaria. Ricordo, infatti, il grave disservizio che, durante il periodo del lockdown, procurò ai cittadini la chiusura del punto prelievi a causa dell’impossibilità di effettuare i controlli della temperatura. Inoltre – aggiunge Salce – abbiamo ritenuto opportuno contribuire a tutelare la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi durante lo svolgimento delle attività sportive, prevedendo la donazione di un altro termometro ad infrarossi alla Polisportiva del paese". Una iniziativa finanziata da Fdi per un importo complessivo di circa duemila euro. Alla consegna è intervenuto anche il direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi, originario proprio di Tocco e concittadino del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, originario di quello stesso paese.