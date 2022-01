Covid, prosegue il calo dei casi in Abruzzo: ricoveri stabili, 5 morti

L’AQUILA – Oggi in Abruzzo si registrano 3.087 nuovi casi positivi al Covid (sabato scorso erano stati 3.619), di cui 1.659 emersi da test antigenico.

I nuovi casi hanno età compresa tra 1 mese e 99 anni. Sono stati eseguiti 8.355 tamponi molecolari e 18.770 test antigenici.

Si registrano altri 5 deceduti, di età compresa tra 74 e 96 anni: 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 2 in provincia dell'Aquila, 1 residente fuori regione.

I guariti sono 99.515 (+419), 108.822 gli attualmente positivi (+2.660).

Sul fronte delle cure, 416 persone sono ricoverate in ospedale in area medica (+4), 37 in terapia intensiva (-3), 108.369 in isolamento domiciliare (+2.659).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (746), Chieti (818), Pescara (716), Teramo (684), fuori regione (56).