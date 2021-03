Pescara, muore di Covid Carmine Angelozzi, cordoglio in consiglio comunale, era padre di 12 figli

PESCARA Cordoglio in consiglio comunale a Pescara per la scomparsa di Carmine Angelozzi, 62 anni, funzionario di Ambiente Spa, la società partecipata del Comune per il settore dei rifiuti. A darne notizia in chiusura di seduta, con grande commozione, è stato il presidente Marcello Antonelli che ha ricordato di aver condiviso con Angelozzi gli anni delle scuole elementari. "Il maledetto Covid si è portato via anche Carmine Angelozzi - ha detto Antonelli - funzionario di Ambiente e già di Siap e Attiva, uomo apprezzato e stimato per correttezza istituzionale e dedizione al lavoro, lascia undici figli. Giusto e doveroso associarsi al dolore della famiglia". La seduta si è chiusa con un minuto di silenzio in memoria dello scomparso. Unanime il cordoglio anche degli assessori, in particolare di Isabella Del Trecco, delegata all'Ambiente. Angelozzi, marito di Berenice Renzetti, in realtà di figli ne lascia 12, la cui età va dai 9 ai 33 anni. Era rimasto contagiato qualche settimana fa e dopo un periodo di quarantena in casa aveva cominciato ad accusare in modo più accentuato i sintomi del Covid al punto da doversi ricoverare. In ospedale, nonostante le cure, si è progressivamente aggravato e di recente era stato intubato. La notizia della sua scomparsa è arrivata questa mattina durante il consiglio comunale lasciando nel dolore sindaco e consiglieri che lo conoscevano bene.

