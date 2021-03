Covid, in Abruzzo prosegue l'attenuazione del contagio ma ci sono ancora 13 vittime

L'AQUILA - La curva del contagio da coronavirus in Abruzzo continua a dare segni di attenuazione.

Lo conferma anche il primo bollettino "vero" della settimana, quello odierno, con 212 nuovi casi acclarati dall'esame di 4104 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 5,16% in calo del 4,21% rispetto a ieri.

La percentuale scende ulteriormente al 3,34% se si contano anche i tamponi antigenici eseguiti, ovvero 2.225.

Purtroppo ci sono da registrare altri 13 decessi, di cui 7 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Pescara. Di questi 13, 6 risalgono ai giorni scorsi. Il totale delle vittime è arrivato a 1924 dall'inizio dell'emergenza.

Gli attualmente positivi scendono di 434 unità arrivando a 12.372.

Lieve diminuzione dei ricoveri: in area medica ci sono 675 persone, in calo di 10 rispetto a ieri. I ricoveri in terapia intensiva restano 87, con 7 nuovi accessi.

La provincia più colpita è quella di Teramo con 68 casi, seguita da Chieti con 58, L'Aquila con 48 e Pescara con 41.

Le località più colpite sono Chieti con 22 contagi, L'Aquila con 18, Teramo con 13 e Sant'Egidio alla Vibrata con 11.

