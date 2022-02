Venerdì 4 Febbraio 2022, 07:57

È riuscito a filarsela dall'ospedale, svicolando da tutti i controlli, ma non si è allontanato poi di molto, almeno apparentemente. Perché poi fin dove abbia vagabondato, nel corso di una temporanea liberà riconquistata, non è stato ancora chiarito.

Un cinquantenne pescarese, l'altra mattina, si è allontanato dall'ospedale di Pescara, ancora affetto da Covid 19, ragione per la quale era stato ricoverato. Come sia riuscito a defilarsi lo stanno ancora accertando, fatto sta che immediatamente è stata avvertita la polizia e alle volanti è stata distribuita una descrizione dell'uomo proprio per consentirne il riconoscimento.

Una persona normale, senza precedenti, che al momento non ha giustificato in alcun modo questa singolare decisione. Semplicemente se ne è andato a spasso per la città praticamente per una giornata intera, incurante sia del proprio stato di salute, sia dei problemi che avrebbe potuto provocare ad altre persone con cui è entrato più o meno accidentalmente in contatto. A ricordarglielo sarà la denuncia che ha rimediato: l'accusa è quella di epidemia colposa, un reato del codice pensale decisamente poco praticato.

Con gli elementi che avevano a disposizione, gli agenti della squadra volante della questura di Pescara, diretti da Paolo Robustelli, lo hanno cercato in lungo e in largo per la città. Alla fine, nella serata di mercoledì, lo hanno trovato nella zona della stazione ferroviaria centrale, quindi non a una grandissima distanza dall'ospedale: lo hanno avvicinato, bloccato e sottoposto a identificazione. E poi lo hanno riportato dritto dritto in ospedale. Da quanto è dato sapere non è stata ancora effettuata una prima ricostruzione degli spostamenti del cinquantenne, ma le nuove normative in vigore bloccano l'accesso a uffici, esercizi commerciali e luoghi chiusi in genere se non si è in possesso di green pass o addirittura di green pass rafforzato. Questo, sempre se i controlli sono stato efficaci, limita di molto la possibilità di danno che l'uomo ha potuto fare andandosene a spasso.