Quattro giorni su sette senza nuovi positivi e in tutto appena tre casi nell’ultima settimana, con l’indice di incidenza che precipita a 4,5 ogni 100mila abitanti. Il Centro Abruzzo indossa a pieno titolo la maglia bianca che oggi sarà estesa a 40 milioni di italiani e registra numeri incoraggianti, tornando a respirare a pieni polmoni, seppur con l’uso sempre attento delle mascherine. Da ottobre scorso il dato di questa settimana è il migliore in assoluto, con l’Alto Sangro che ormai da due settimane non registra nessun nuovo caso e che nei fatti è quasi Covid free: con il trasferimento in altre strutture di tre persone straniere che erano risultate positive, infatti, resta di fatto un solo caso ancora da negativizzare.

Un buon segno soprattutto in vista della stagione turistica che fa registrare già ottime prenotazioni per l’estate e in particolare a partire da metà luglio in poi, con il picco previsto ad agosto, quando dal 5 al 15, probabilmente, il Napoli Calcio tornerà a Castel di Sangro per il suo ritiro stagionale. Sarà il secondo appuntamento dopo quello dello scorso anno, ma nei fatti il primo vero banco di prova: l’esordio lo scorso anno fatto comunque in pandemia e senza la rete dei vaccini, ha espresso solo in minima parte le potenzialità dell’affluenza dei tifosi biancazzurri al seguito della propria squadra.