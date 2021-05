29 Maggio 2021

di Patrizio Iavarone

(Lettura 2 minuti)







A differenza degli indici regionali, il Centro Abruzzo ha registrato nell’ultima settimana un trend di crescita nei contagi da Covid: una curva non alta, ma costante, che ha portato l’area peligno-sangrina, e in particolare quella peligna, da essere una delle zone abruzzesi con la più bassa incidenza di casi a una zona non più bianca. L’incidenza settimanale si attesta infatti ad oggi a 54,8 casi ogni 100mila abitanti, un dato che si impenna in particolare in Valle Peligna arrivando a 77,3 sull’intera Conca (quindi al di sopra della media provinciale che è di 74,6 ed è anche la più alta in Abruzzo) e a 82,85 a Sulmona.

Ma il centro a preoccupare di più è Pratola Peligna che negli ultimi sette giorni ha registrato ben 13 nuovi casi, con l’indice di incidenza che è arrivato, con altri 3 positivi ieri, a 180,5. Non da zona rossa, ma quasi. Il focolaio pratolano, d’altronde, è ancora tutto da definire nei suoi confini, considerando che 9 contagi sono stati accertati solo negli ultimi quattro giorni e, soprattutto, che c’è una sorveglianza molto estesa e non ancora definita che riguarda la positività di un’estetista, il cui contatto stretto con le clienti ha messo in allarme ora un’intera comunità. I 3 positivi accertati ieri sono invece casi già tracciati e la cui positività era in qualche modo attesa: si tratta di due settantenni il cui nipote di quindici anni era risultato positivo qualche giorno fa e di un sessantunenne che ha la sua compagna ricoverata per Covid presso la clinica San Raffaele a Sulmona.

Nel caso dei due settantenni, oltretutto, si tratta di persone già coperte dalla prima dose di vaccino e probabilmente questo ha garantito una parziale limitazione degli effetti: i due sono infatti paucisintomatici (leggera febbre per uno, mancanza di gusto per l’altra). La cartina al tornasole sui focolai in atto nel centro peligno (dove ieri ha ricevuto la prima dose di vaccino la sindaca Antonella Di Nino), però, si avrà nei prossimi giorni, quando cioè sarà definito e tamponato il perimetro dei contatti avuti nel centro estetico che attualmente è stato momentaneamente chiuso per permettere il tracciamento. Il timore di ulteriori casi, anche per la tipologia del contatto che questo servizio alla persona presuppone, è alto e si spera che il Centro Abruzzo non torni alle tre cifre di infettati: attualmente, infatti, i positivi sono arrivati a 96, mentre sono circa cinquecento le persone in sorveglianza, tra cui nove classi nelle scuole. Se non altro la vaccinazione procede spedita: negli ultimi due giorni sono state inoculate nei tre centri del territorio (Sulmona, Pratola e Castel di Sangro) oltre 1700 dosi di vaccino, a cui vanno aggiunte quelle poche, ma molto significative, che i carabinieri stanno eseguendo a domicilio.

Patrizio Iavarone