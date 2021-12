Covid, a cena in ristorante con i green pass dei parenti: tre denunce

Furbetti del green pass smascherati e denunciati per sostituzione di persona alla procura di Avezzano. In tre, tra i 18 e 29 anni, l'altra sera in un ristorante di Tagliacozzo con il green pass valido ma appartenente a parenti stretti. Per loro sfortuna sono inciampati in un controllo dei carabinieri che hanno contestato la violazione delle norme anti-Covid ai tre avventori con tre distinti verbali per complessivi 1.200 euro di multa e la denuncia immediata per il reato di sostituzione di persona che prevede la pena fino ad un anno.



I tre giovani inizialmente l'avevano fatta franca, poi ad un controllo più approfondito da parte dei militari si è scoperto che i tre certificati sanitari esibiti non appartenevano ai tre clienti del ristorante che mangiavano allo stesso tavolo, ma a parenti stretti con omonimia. «Il filtro del green pass è importante per il controllo dei contagi. I furbetti che cercano di aggirare il sistema devono rendersi conto che in questo modo danneggiano non solo se stessi ma anche gli altri. Il virus è ancora in circolazione e con le varianti abbiamo scoperto che ora sono i più giovani quelli a rischio» precisano gli inquirenti.