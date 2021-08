Lunedì 2 Agosto 2021, 08:17

Tornano a salire in modo consistente i ricoveri Covid in Abruzzo: in una giornata si sono registrati 11 nuovi pazienti in ospedale in area medica. I nuovi ingressi portano il totale a quota 34, ma restano vuoti in tutta la regione i reparti di terapia intensiva. «Era nell'aria, aspettavamo purtroppo una ripresa di ricoveri soprattutto tra i non vaccinati», spiega il primario del reparto di Malattie infettive dell'Aquila, Alessandro Grimaldi.

«Lo abbiamo detto molte volte, in attesa di arrivare a un dato soddisfacente di vaccinati, tra il 70 e l’80%, sarebbe stato meglio tenere le mascherine e mantenere il distanziamento, ma purtroppo non è accaduto e si vedono gli effetti. Il vero problema oggi è arrivare al tanto agognato “effetto gregge” perché il virus non scomparirà di colpo: dobbiamo fare in modo che circoli il meno possibile, affinché non muti e vaccinarci. Se il Covid non circola non può fare mutazioni che possono rivelarsi pericolose», conclude Grimaldi.

I nuovi casi registrati in Abruzzo sono 58, di età compresa tra 1 e 84 anni. A livello territoriale è il Teramano il più colpito con 17 nuovi positivi, seguono l’Aquilano (14), il Pescarese (13) e il Chietino (13). La località con più casi registrati è Pescara con 8. Sono stati eseguiti 2.410 tamponi molecolari e 4.145 test antigenici: il tasso di positività riscontrato è del 2,4%. Non ci sono nuove vittime e i guariti restano 72.246 (-1 per riallineamento); gli attualmente positivi sono 1.507 (+59) e sono 1.473 gli abruzzesi in isolamento domiciliare (+48).

L'unica arma resta, secondo il mondo medico-scientifico, la vaccinazione. In questo senso l'Abruzzo lavora per arrivare il prima possibile a coprire l'80% della popolazione vaccinabile. Stando all'ultimo aggiornamento disponibile, sono 710.278 gli abruzzesi che hanno completato il ciclo vaccinale, le dosi somministrate sono 1.529.214 su un totale di 1.580.544 consegnate, pari al 96,8%. Nelle ultime 24 ore sono stati inoculati in Abruzzo 3.755 vaccini, di cui 916 prima dose, 2.792 seconda e un monodose della Janssen. Nel dettaglio sono state somministrate 418 dosi di Moderna, 2.586 di Pfizer, 750 di Astrazeneca e una dose di Johnson & Johnson. A questo ritmo l’immunità di gregge, stando all'ultima previsione, sarebbe raggiunta tra 25 giorni: il 27 agosto prossimo.