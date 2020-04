Chieti

Terzo decesso daad, tra questi un secondo ospite della casa anzianiSi tratta di, appuntato deiricoverato a Pasqua all’e deceduto a Pasquetta.Sul centro anziani, che conta oltre 10 infetti, tra cui infermieri,che ha avviato nella sede Asl una verifica amministrativa, normativa e documentale per verificare la situazione. Acquisita documentazione.La Asl controlla invece l’esistenza di dispositivi di prevenzione, regolarità dei protocolli e tamponi, condizione di anziani e personale. La prima ospite deceduta dellaè stataricoverata a Vasto. Sull’espandersi del fenomenoha sollecitato Regione e Asl a trasferire i contagiati in strutture idonee e la messa in sicurezza di quanti gravitano sul Santa Maria, 40 persone in totale. Quindi sanificazione completa e certificata. “Questa cosa non va bene – dice Borrelli. Per questo ho chiesto anche l’intervento del Nas”. Borrelli si duole poi per la perdita di servizi, passati a Casoli, dopo la creazione. E 21 sindaci, in testa quello difirmano un documento dicendo “Nessuno in questo momento può pensare di salvarsi da solo”.