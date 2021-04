14 Aprile 2021

di Stefano Dascoli

(Lettura 3 minuti)







L'AQUILA - Restando così le cose sul fronte dell'emergenza Covid, si fa molto concreta la possibilità che anche L'Aquila possa finire in zona rossa già a partire dal monitoraggio dell'Unità di crisi regionale che ci sarà come di consueto nella giornata di venerdì.

La situazione, infatti, resta delicatissima. Ieri il bollettino giornaliero della Regione ha evidenziato ben 40 nuovi casi per il solo territorio cittadino, più una ventina per quelli limitrofi.

Si tratta di un quadro variegato di micro focolai e cluster sparsi che non hanno origini comuni. Ecco perché la dinamica che viene considerata più plausibile è quella dei possibili effetti del weekend di Pasqua, a cui si aggiungono anche quelli legati alla riapertura delle scuole.

L'INCIDENZA

Uno dei parametri più importanti per valutare se anche L'Aquila, come del resto molti comuni del circondario, dovrà finire in zona rossa a partire dall'inizio della prossima settimana, è quello dell'incidenza dei casi su 100 mila abitanti, calcolata su base settimanale. Un valore che, inevitabilmente, ieri avuto un picco: come evidenzia il dottorando di ricerca all'Università di Enna Kore, Riccardo Persio, si è passati da un valore di circa 180 a un altro molto prossimo alla soglia critica, fissata in 250. Basterà che oggi si registrino 24 nuovi contagi per oltrepassarla.

C'è un altro elemento da tenere in considerazione: il possibile ritardo nell'esame dei tamponi da parte del laboratorio ospedaliero, ad oggi l'unico rimasto insieme a quello privato, Dante Labs, per l'analisi dei campioni, dopo la fine della collaborazione con l'Izs di Teramo.

SCENARI

A quanto risulta sono molti i positivi asintomatici e questo in parte conforta rispetto all'impatto complessivo del virus.

In ogni caso i numeri descrivono bene la situazione di difficoltà: negli ospedali della provincia ci sono 218 ricoverati, di cui circa la metà provenienti dalla Marsica. Proporzione rispettata anche nei ricoveri in terapia intensiva: sono 16 totali, di cui 12 dalla Marsica. Per quanto riguarda la città, ci sono 1.758 persone in sorveglianza attiva. I casi totali sono ormai arrivati a 6.267 dall'inizio dell'emergenza, di cui 5.197 guariti. I deceduti sono 168 in totale. L'ultimo è l'88enne Paolo Ranieri.

L'ANALISI

Conferma la situazione di difficoltà il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore, il professor Alessandro Grimaldi: «Purtroppo questi territori sono ancora sotto pressione. Non si intravede ancora una discesa della curva, speriamo che ci sia nei prossimi giorni. Questo ci obbliga a tenere alta la guardia. Ovviamente il desiderio di tutti è che con la bella stagione con le vaccinazioni si possa arrivare finalmente a riaprire qualcosa e quindi a dare un po' più di respiro alla gente».

I LOCALI

Il sindaco Pierluigi Biondi ieri ha pubblicato l'ordinanza nella quale si dettagliano le zone in cui sussiste il divieto di stazionamento dalla 18.30 alle 5 del mattino. Si tratta delle vie e delle piazze del centro in cui è stata riscontrata una maggiore presenza della movida. Nelle stesse aree è vietato il consumo delle bevande alcoliche. L'ordinanza ha valore fino al 19 aprile.

Sempre il sindaco ieri ha fatto sapere di aver prorogato di una settimana, fino al 20 aprile, la chiusura al pubblico della residenza Maria Ferrari delle suore zelatriici del Sacro Cuore di San Gregorio. Un provvedimento necessario alla luce dei casi di Covid sia tra le suore sia tra gli ospiti minorenni e maggiorenni. Oggi nuovo giro di tamponi.