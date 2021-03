17 Marzo 2021

TERAMO - Cambia la mappa delle restrizioni in Abruzzo. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha emanato una nuova ordinanza, la numero 17 del 2021, con cui applica la zona rossa "light" ai comuni di Martinsicuro, Colonnella, Morro d'Oro, Nereto, tutti nel Teramano, Prezza e Pratola Peligna nell'Aquilano e proroga le stesse misure per il comune di Montazzoli, in provincia di Chieti.

Il provvedimento avrà decorrenza da domani e fino al 28 marzo prossimo. Non si tratta della zona rossa così come concepita dal decreto Draghi, ma il riferimento è all'ordinanza regionale numero 13 del 2021 (leggi tutte le misure), quella con cui si stabilisce che la differenza principale riguarda la possibilità di aprire le scuole d'infanzia gli asili nido.

I sei comuni vanno ad aggiungersi ai 35 che già erano stati oggetto delle misure restrittive con l'ordinanza numero 13.