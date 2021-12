Il Covid irrompe in Regione: consigliere positivo, sospesa la sessione di bilancio e giro di tamponi

L'AQUILA - Il Covid paralizza la sessione per l'approvazione del bilancio regionale, in corso a palazzo dell'Emiciclo, sede aquilana del Consiglio. Un consigliere di maggioranza, il leghista Vincenzo D'Incecco, è risultato positivo al virus stamattina. Ovviamente sono scattate le procedure di emergenza: lavori sospesi - erano in corso quelli delle commissioni, con la seduta programmata per le 15.30 - e giro di tamponi per tutti i componenti dell'assise.

C'è preoccupazione perché nei giorni scorsi e fino a ieri D'Incecco ha preso attivamente parte a tutti i lavori prodromici alla seduta che, oggi entro la mezzanotte, dovrebbe approvare il bilancio.

Già nel corso del consiglio regionale di ieri, per l'approvazione del Defr (il Documento di economia e finanza regionale propedeutico a Bilancio e legge di Stabilità) c'erano stati due consiglieri, Fabrizio Montepara della Lega e Guerino Testa di FdI, collegati in remoto perché positivi al Covid.

(Notizia in aggiornamento)