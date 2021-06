Giovedì 24 Giugno 2021, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 08:49

Tornano le vittime del Covid a Teramo. A perdere la vita Claudia Manuela Scocchia, 51 anni, di Sant’Egidio alla Vibrata. La donna molto probabilmente è stata contagiata in famiglia. Questo nei primi giorni di maggio. Verso la metà nel mese anche la 51enne inizia a presentare i primi sintomi. Con il tampone positivo arriva la conferma. Ma mentre il marito stava guarendo, la moglie nella notte tra il 24 e il 25, improvvisamente ha una forte crisi respiratoria.

I famigliari chiamano i soccorsi, e con un’ambulanza Claudia Manuela viene trasportata nel reparto di malattie infettive del Mazzini di Teramo. «Eppure non aveva particolari problemi di salute», racconta chi la conosceva bene. Superato il momento critico sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio. Purtroppo, si ripresenta un’altra crisi. A qual punto il personale medico ha deciso di intubarla. Questo fino all’altra notte, quando ha perso la sua battaglia contro il Covid.

Lascia due figlie

La notizia in poco tempo si è sparsa per tutta la Val Vibrata. Centinaia i messaggi di cordoglio alla famiglia sul web. «Non è giusto lasciare questo mondo così giovani per una cosa del genere», si legge in un commento. «Le mie più sentite condoglianze al marito. Non ci sono parole in questi casi. Due ragazze giovani sono rimaste senza mamma. Riposa in pace Claudia», scrive Patrizia. «Questo maledetto virus ha di nuovo colpito la mia comunità - dice il sindaco Elicio Romandini - Non bisogna abbassare la guardia». Claudia Manuela Scocchia lascia il marito Giuseppe e le figlie Lucrezia e Gessica. Sempre l’altro ieri è morto Concetta Foschi, 90 anni, di Nereto. Lascia la figlia Annamaria. I funerali si terranno oggi alle 16, presso la chiesa del Suffragio di Nereto