Covid, in Abruzzo nuovo rialzo dei casi e dei ricoveri: Pescara resta l'emergenza

L'AQUILA - Sono 553 i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo che portano il totale a 57.498. Il dado è emerso dall'esame di 6.402 tamponi molecolari, con una percentuale di positività dell'8,6 per cento, in lieve aumento (+0,5%) rispetto a ieri.

Calcolando anche i 4.304 tamponi antigenici eseguiti, la percentuale di positività si abbassa dal 6,05% al 5,16. Nuovo aumento dei ricoveri: in area medica ci sono 643 pazienti (+12), in terapia intensiva 84 (-2).

Pescara continua a essere l'epicentro della crisi: altri 252 casi in provincia, 88 in città, a cui si aggiungono i 48 di Montesilvano.

Le altre località più colpite sono Chieti e Collecorvino (20), Tortoreto (17), Lettomanoppello (15), Giulianova e Spoltore (14), Città Sant'Angelo e Lanciano (13). All'Aquila 4 casi. Nella provincia di Chieti si sono registrati 104 casi, in quella di Teramo 74, in quella dell'Aquila 53.

Altri 10 i decessi: tra i più recenti 4 nel Chietino e 1 nell'Aquilano.

