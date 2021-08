Covid, in Abruzzo 11 ricoveri in una sola giornata

Domenica 1 Agosto 2021, 15:57

L’AQUILA - Per la prima volta dopo diverso tempo si registra un consistente aumento di ricoveri Covid in una giornata in Abruzzo.

Nel bollettino diffuso dall’assessorato alla Sanità della Regione, infatti, vengono segnalati 11 pazienti entrati in area medica, con il totale che sale dunque a quota 34. Fortunatamente restano vuoti i reparti di terapia intensiva. I nuovi casi sono 58:14 in provincia dell’Aquila, 13 in provincia di Chieti, 13 in provincia di Pescara e 17 in provincia di Teramo.

Sono emersi dall’analisi di 2410 tamponi molecolari e 4145 test antigenici. Se si fa riferimento ai soli tamponi molecolari il tasso di positività riscontrato è del 2,4%. Nessun deceduto. I guariti restano 72.246 (-1 per riallineamento); gli attualmente positivi sono 1507 (+59).

La località con più casi registrati è stata Pescara con 8. All’Aquila 2. (S.Das.)