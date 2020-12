Covid, in Abruzzo 223 nuovi casi e 5 decessi: calano i ricoveri

Sono 223 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 5.119 tamponi, uno dei numeri più alti di test mai eseguiti in un solo giorno: è risultato positivo il 4,36% dei campioni. Cinque i decessi (di cui 2 dei giorni scorsi): il bilancio delle vittime sale a 1.146. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 545 di ieri ai 526 di oggi. Dei nuovi positivi, il più giovane ha un anno e il più anziano 93. A livello territoriale, l’incremento più consistente si registra nel Chietino (71), seguito dall’Aquilano (67), dal Teramano (55) e dal Pescarese (27). A questi numeri si aggiungono tre persone su cui sono in corso accertamenti sulla provenienza. La località con più nuovi casi, 17, è Avezzano.

Gli attualmente positivi sono 325 in meno rispetto a ieri e tornano sotto quota 12mila: sono in tutto 11.694, valori analoghi alla prima metà di novembre. Del totale delle persone malate, 491 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (-15) e 35 in terapia intensiva (-4). Al momento è occupato il 18,52% dei posti letto di terapia intensiva e il 32,9% di quelli di area non critica, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 30 e del 40%. Gli altri positivi, 11.168 persone (-306), sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 543 in più e salgono a quota 21.248.

