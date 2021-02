Durante i controlli per il rispetto delle normative anti Covid-19, nel pomeriggio di oggi in piazza Sant’Anna a Teramo la polizia locale ha elevato due verbali a ragazzi minorenni. In quanto non maggiorenni i due verbali da 400 euro saranno inviati ai genitori il prima possibile. Quattrocento euro per aver violate le norme anti assembramento.

