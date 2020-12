Valfino, oggi parte lo screening di massa: tutti i comuni coinvolti

Lo screening di massa partirà questa mattina dalle 10 alle 18, da Castiglione Messer Raimondo e Montefino, i due comuni della provincia di Teramo più colpiti nella prima fase della pandemia. Nel fine settimana si proseguirà con gli altri comuni di Valfino (Castilenti, Bisenti e Arsita), Valle Siciliana (Castelli, Arsita, Isola del Gran Sasso e Tossicia), Crognaleto, Fano Adriano e Cermignano. Lo screening è gratuito: si tratta di fare un tampone nasofaringeo del tipo “rapido”, in grado cioè di dare un risultato in poco tempo.

«Medici, infermieri, tecnici e tutte le professioni sanitarie hanno dato la propria disponibilità: al momento sono 170, ma probabilmente il numero aumenterà. A questi si andranno ad aggiungere i volontari della protezione civile e gli amministrativi che saranno messi a disposizione dal comune. «È un modo per interrompere la catena dei contagi – dice il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – in un momento in cui la situazione nella nostra provincia risulta essere particolarmente difficile per l’elevato numero di pazienti positivi. Se si pensa che, oltre ai circa 200 ricoverati, ci sono oltre 4.700 persone in isolamento domiciliare, ci si rende immediatamente conto della difficoltà di effettuare il tracciamento di tutti i contatti».

Ieri il bilancio Covid parla di un morto e 15 nuovi positivi. A perdere la vita è stato Pierino Medori, 82 anni, ex dipendente comunale e padre del vice sindaco di Sant’Egidio, Luigino. Anche lui, insieme al primo cittadino Elicio Romandini, erano stati contagiati. Ieri pomeriggio sono risultati negativi al secondo tampone. «Un grande abbraccio da parte mia, da tutto il consiglio comunale, da tutti i dipendenti e da tutta la comunità di Sant’Egidio alla Vibrata. Intorno alla tua famiglia ho constatato un grande affetto, una famiglia di persone oneste, serie, grandi lavoratori e sempre al servizio dei più deboli», dice una nota del sindaco.



