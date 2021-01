Tamponi a tappeto da oggi a Pizzoferrato, in provincia di Chieti, dove 42 persone su un totale di circa 1.000 abitanti risultano positive al Covid-19. Un numero preoccupante, che ha indotto la Asl Lanciano Vasto Chieti a mettere in atto un'attività di testing massiccia, organizzata secondo una doppia modalità. Ai cittadini che hanno possibilità di spostarsi in auto viene raccomandato di recarsi ai Drive-In di Lanciano, Ortona e Chieti chiedendo la prescrizione al medico di medicina generale del paese oppure chiamando questi due numeri dedicati del Dipartimento Prevenzione: 331 6388803 oppure 331 5763589.

Per la popolazione anziana e per quanti non dispongono di mezzi per raggiungere le città, a partire dalle ore 14 di oggi lunedì 11 gennaio e per l'intero pomeriggio sarà attiva una postazione mobile del 118 presso il Comune di Pizzoferrato, organizzata con un flusso in entrata e in uscita di mezzi e persone secondo il modello drive-in.

Contestualmente una seconda équipe del 118 provvederà a effettuare tamponi domiciliari per persone sintomatiche e i loro famigliari. «Abbiamo bisogno di avere una mappa precisa dei casi positivi - sottolinea il direttore generale della Asl Thomas Schael - per valutare eventuali misure da adottare al fine di mettere in

sicurezza la popolazione ed evitare un'ulteriore diffusione del contagio. Ringrazio il sindaco Palmerino Fagnilli e il medico di medicina generale Luigino Di Pangrazio per la collaborazione prestata in queste ore: sono certo che faranno anche opera di sensibilizzazione presso i cittadini affinché partecipino al test, facilitando l'attività di tracciamento, fondamentale specie in situazioni critiche come questa».

