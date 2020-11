Covid, giocano a carte al circolo: 5 multe e locale chiuso. Fanno ginnastica insieme: sanzionati

Controlli anti Covid, la polizia chiude un circolo ricreativo e sanziona palestra. Nell’ambito servizi di controllo predisposti dal questore di Teramo per il rispetto della normativa anti-covid, la volante del Commissariato di Atri sabato pomeriggio è intervenuta a Silvi, in un circolo ricreativo dove era stata segnalata la presenza di più persone che giocavano a carte. Nel corso del blitz, i poliziotti hanno avuto modo di accertare che effettivamente cinque persone si erano riunite “per la partita del sabato pomeriggio”, incuranti del divieto previsto dalla normativa vigente che, tra l’altro, dispone la sospensione di ogni attività dei circoli in Abruzzo da quando è stata istituita la zona rossa. I cinque si sono visti notificare una multa di 400 euro ciascuno. Per il gestore del circolo è scattata anche la chiusura di 5 giorni dell’attività.

Nei giorni scorsi la Volante del Commissariato di Atri era intervenuta in Pineto dove era stata sospesa l’attività di una palestra privata, organizzata da più persone in un luogo chiuso: sanzionate altre cinque persone che stavano facendo ginnastica.

