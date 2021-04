18 Aprile 2021

di Manlio Biancone

(Lettura 2 minuti)







Avezzano in lutto per la morte, a causa del Covid-19, di una mamma di 47 anni, Annamaria Romagnoli, che lascia il marito Valerio e tre figli minori. Si era contagiata nei giorni scorsi in famiglia dopo che la scuola d'infanzia, frequentata da uno dei figli, era stata chiusa per contagi da coronavirus. La donna, appena ha scoperto di essere stata infettata, è stata ricoverata in ospedale, ad Avezzano, dove è deceduta, lasciando attonita tutta la comuinità di Avezzano e di Magliano, dove era nata. La famiglia è chiusa nel più pronfodo dolore. Il marito Valerio, di professione piastrellista, e i suoi bambini sono stati circondati dall'affetto e dalla solidarietà dell comunità di Avezzano, dove la famiglia è molto conosciuta e apprezzate per le doti umane. La giovane mamma ha provato con tutte le due forze a lottare contro il virus, è stata anche intubata ma non ce l'ha fatta a contrastare la virulenza del Covid-19, che continua inesorabilmente ad uccidere.

Coronavirus: suora morta, parroco e bambini contagiati. Allarme nell'aquilano

Tra le centinai di commenti scrive un'amica: «Te ne sei andata ed è difficile davvero da accettare perché non doveva finire così, i tuoi occhi dolcissimi e la tua gentilezza rimarranno sempre nel mio cuore! Veglia sui tuoi ragazzi e su Valerio e in cielo abbraccia le tue mamme...mamma Margherita e mamma Pierina. Buon viaggio Anna Maria». Un'altra amica aggiunge: «Ciao cara amica mia è stato facile volerti bene, sarà difficile accettare che sei andata via, impossibile dimenticarti. Dai forza e continua a seguire con amore i tuoi figli e Valerio, come hai sempre fatto. Sei stata una meravigliosa mamma e moglie, ed un amica fantastica. Manchi tvb»