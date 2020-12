Covid, morto Giuseppe Puci. Dolore a Rocca di Cambio

La notizia ha destato grande dolore e commozione nella comunità di Rocca di Cambio, in provincia dell'Aquila. Il Covid-19 si è portato via Giuseppe Puci, 81 anni, residente da una vita a Firenze, dove è stato vigile urbano. Pur stando da molti anni lontano, Puci era rimasto legatissimo alla sua terra d’origine, dove tornava spessissimo, ogni volta che la situazione lo consentiva. Uomo mite, legatissimo alla sua amata famiglia, alla moglie, ai figli, ai nipoti: a loro dedicava la totalità del suo tempo, soprattutto negli ultimi anni.

Ieri, nella triste giornata del lutto, lo hanno voluto ricordare i figli Alfredo e Nello, esaltandone «l’impegno, l’esempio, l’integrità e l’onestà che sono stati sostanza di un’esistenza condivisa insieme alla moglie, non sempre facile, senza mai dimenticare i veri valori in un cammino lungo e duraturo». «Questo – hanno scritto i figli in un ricordo che è stato inoltrato anche alla comunità di Rocca di Cambio - è ciò che lascia in tutti noi che lo abbiamo conosciuto e amato. Lo sappiamo che non ci lascerai mai, a testa alta saremo per sempre i tuoi figli».

