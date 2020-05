COVID-19: il grande cuore per Malattie Infettive dell’Aquila delle Associazioni e della Comunità di Cesaproba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consegnata la raccolta fondi per il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila da parte delle Associazioni e della Comunità di Cesaproba.La raccolta è nata da un’idea di Alessandro Feliciani, allenatore della squadra Calcio Cesaproba. I cittadini di Cesaproba, insieme a diverse associazioni del territorio (l’Associazione Culturale Carnevale storico Cesaprobano, l’Associazione Cesaproba Calcio 1995 e l’Associazione Culturale Cesaproba ‘96) hanno provveduto a organizzare una raccolta fondi. I soldi sono stati versati sul conto corrente dell’Associazione Carnevale Storico e, in seguito, utilizzati per acquistare dei sanificatori ai carboni attivi di ultima generazione per il reparto di Malattie infettive.Alla consegna del materiale erano presenti in rappresentanza dell’Associazione Cesaproba Calcio(mister della squadra calcio e promotore dell’iniziativa),presidente dell’Associazione Culturale Carnevale Storico Cesaprobano, insieme adel direttivo della stessa Associazione, ei presidente dell’Associazione Culturale Cesaproba ‘96. Presente anche il consigliere regionale, originario del Comune dell’Alto Aterno.Il primario del reparto,, cui è stata donata una maglia “storica” della squadra di calcio, anche lui originario di Cesaproba, si è detto estremamente grato per il gesto compiuto dai suoi compaesani.