Festa di Natale in casa con musica e balli: arrivano i carabinieri

I carabinieri di Martinsicuro e quelli del nucleo radiomobile di Alba Adriatica sono intervenuti, nel giorno di Natale, in un appartamento di Villa Rosa di Martinsicuro, in provincia di Teramo, dove era in atto una festa in assembramento in barba alle disposizioni anti-contagio varate del Governo nei giorni scorsi.

APPROFONDIMENTI TERAMO Multata per due clienti davanti al bar, Rosanna si incatena:... TERAMO Covid, giocano a carte al circolo: 5 multe e locale chiuso. Fanno...

Covid, giocano a carte al circolo: 5 multe e locale chiuso. Fanno ginnastica insieme: sanzionati

Nella casa, dove stava andando in scena il tradizionale pranzo natalizio, allietato anche da musica e balli, i militari hanno accertato la presenza di cinque persone estranee al nucleo familiare e che quindi non sarebbero dovute essere lì stando a quanto disposto dal Governo. Sono perciò scattate cinque sanzioni di 400 euro l'una per i trasgressori che sono stati anche allontanati dall'abitazione. Da quanto si apprende, ad avvisare le forze dell'ordine erano stati alcuni vicini di casa che avevano sentito del chiasso fuori dal normale provenire da quell'appartamentoe visto entrare diverse persone.

Ultimo aggiornamento: 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA