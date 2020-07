Guardia alta a Cagnano Amiterno ma anche un cauto ottimismo dopo la paura per un probabile focolaio dopo la positività al Covid -19 riscontrata in una coppia macedone rientrata il 18 giugno scorso, un operaio della ricostruzione e sua moglie che ha partorito da pochi giorni una bimba al San Salvatore. Dei tamponi effettuati ai contatti diretti dei due positivi, solo uno è risultato positivo e quindi sale a 3 il numero di contagi complessivi nel Comune ad oggi. A comunicarlo è stato ieri sera il sindaco Iside Di Martino.

La persona risultata positiva, ha precisato, «fa parte del nucleo familiare già trovato positivo al Covid lo scorso 4 luglio». Anche coloro che hanno avuto il tampone negativo dovranno però ovviamente continuare la quarantena perché verrà ripetuto nei prossimi giorni come da prassi. I tamponi effettuati sono stati fatti ai contatti più stretti della famiglia macedone ma nei prossimi giorni l’indagine epidemiologica proseguirà. Il sindaco Di Martino aveva chiesto in prima battuta tamponi per tutta la popolazione delle frazioni più a rischio nel suo Comune. Questo per ora non avverrà perché non previsto ma a breve verranno effettuati, sempre come da sua richiesta, tamponi a personale del Comune, sanitario, dei carabinieri e dei forestali, categorie che sono più esposte di altre. Tra l’altro essendo Cagnano un Comune che d’estate si ripopola da parte di chi ha seconde case, l’attenzione sarà ancora maggiore e il sindaco invita tutti al rispetto delle regole, vale a dire distanziamento e uso dei dispositivi di protezione comunicando al medico curante qualsiasi problema di salute.



Un buon numero di tamponi sono stati già effettuati a Collemaggio nel laboratorio mobile messo a disposizione dall’Ance ma ne mancano ancora altri all’appello, pure ad alcuni occupanti del bus rientrato in città il 28 giugno. Persone che sono ancora in isolamento ovviamente con controllo telefonico della Asl due volte al giorno per la misurazione della temperatura. In sorveglianza ci sono comunque più di 50 persone che hanno avuto contatti diretti con i casi accertati e non solo a Cagnano.

