Covid, cento tamponi dopo il contagio del calciatore e di due ragazze

Risultati confortanti a Celano, in provincia dell'Aquila: i circa 100 tamponi eseguiti nei laboratori privati nella giornta di eiri stanno offrendo un quadro epidemiologico per nulla preoccupante. La raffica di tamponi è stata avviata dopo che un giovane giocatore del Celano calcio, originario di Avezzano, è risultato positivo al Covid -19. Tutta la squadra è stata messa in quarantena già dà alcuni giorni e i giocatori per fortuna sono risultati tutti negativi ai tamponi.

Sono invece state contagiate due ragazze celanesi fra cui una minorenne che è stata ricoverata all’ospedale dell’Aquila. Il coronavirus ha però contagiato anche la campagna elettorale e ieri una intera lista elettorale si è sottoposta a tampone. Sono i componenti della lista civica “Per Celano”: è stato il candidato sindaco Gesualdo Ranalletta che ha deciso il test per tutti «a tutela nostra e dell’intera collettività e chiedo di fare la stessa cosa nell’interesse della collettività all’altra lista» ha comunicato. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco uscente, Settimio Santilli, che capeggia la lista “Amare Celano”, e con una nota ha precisato: «A scanso di equivoci e soprattutto di tante chiacchiere e notizie false, destituite di ogni fondamento e atto ufficiale, ma corroborate solo da beceri pettegolezzi che non capisco a cosa mirino, se non a creare forte panico e destabilizzazione, oltre che gratuita cattiveria riversata sulle persone, comunico che i dati ad oggi, dei recenti positivi al Covid a Celano, sono 4, a cui si aggiungono 3 residenti di origine macedone risultati positivi circa 10 giorni fa, la cui sorveglianza speciale terminerà il 9 settembre».

Il primo cittadino poi ha tenuto a confermare che sono circa 100 i tamponi a cui si sono sottoposti diversi cittadini venuti a contatto con i contagiati e sono ufficialmente negativi. Infine così concluse: «Sono solo i medici a dirci quel che bisogna fare sanitariamente. Hanno studiato e studiano per questo. Ad ognuno la sua professione. Tutti i contagiati stanno bene e sono sotto stretta e attenta sorveglianza della Asl, che monitora anche i loro contatti e famiglie. Sono 6 mesi che combattiamo insieme il virus, con reciproca fiducia, con reciproco rispetto e gran senso di unione». Il sindaco Santilli, durante l’incontro con i residenti dei quartieri Tribuna e Muricelli ha di nuovo precisato: «Mi dispiace che in questa campagna elettorale si stia strumentalizzando una situazione delicata che coinvolge tutti noi: a questo gioco non ci sto, su tale argomento va detta solo la verità». Intanto il coronavirus non sembra del tutto debellato anzi sta riprendendo un po’ di vigore, tra i giovani, anche in Marsica dove vengono segnalati nuovi casi: oltre i giovani di Celano, tre casi ad Avezzano e un caso a Castelvecchio, frazione di Sante Marie, che interessa un’anziana e che è stato accertato in una clinica romana a seguito del tampone di routine.

