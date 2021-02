Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati registrati altri 387 nuovi positivi, di età compresa tra 6 mesi e 94 anni. Per quanto riguarda i territori di appartenenza, 39 contagiati dal Covid-19 risiedono in provincia dell'Aquila, 173 in prinvincia di Chieti, 105 in provincia di Pescara, 66 in provincia di Teramo, 3 residenti fuori regione o con residenza in accertamento). Sono stati eseguiti 4.636 tamponi molecolari e 4.172 test antigenici, 2 le persone decedute, 36.497 guariti (+278), 12.483 gli attualmente positivi (+106), 567 i ricoverati in area medica (+21), 75 ricoverati in terapia intensiva (+2), 11.841 in isolamento domiciliare

© RIPRODUZIONE RISERVATA