Covid, 25 nuovi casi e 6 morti. Guarigioni in aumento

Coronavirus, oggi in Abruzzo registrati 25 nuovi positivi, di età compresa tra 1 mese e 91 anni. Otto casi sono stati rilevato in provincia dell'Aquila, 3 a Chieri, 5 a Pescara, 9 in provincia di Teramo. I 25 nuovi casi sono stati rilevati su 334 tamponi. Sono 6 le persone decedute, 21.507quelle guarite (+88 rispetto a ieri), 11.816 gli attualmente positivi (-69), 443 i ricoverati in area medica (+14 rispetto a sabato), 36 i ricoverati in terapia intensiva (invariato), 11.337 in isolamento domiciliare (-83).

