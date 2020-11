Covid, quasi mille nuovi contagi e 10 morti. Picco di 374 casi in provincia dell'Aquila

Oggi in Abruzzo sono stati registrati 939 nuovi positivi al coronavirus di età compresa tra 4 mesi e 100 anni. Rispetto alle province di appartenenza sono 374 dell'Aquila, 168 di Chieti, 115 di Pescara, 238 di Teramo, 44 di fuori regione o con residenza in fase di verificam, su 5.183 tamponi effettuali. I pazienti deceduto sono 10 deceduti, mentre 5.420 sono i guariti (+215), 12.622 sono gli attualmente positivi (+714), 604 i malati ricoverati (di cui 59 in terapia intensiva), 12.018 in isolamento domiciliare.

